Frost im Bergland Ungemütliches Herbstwetter in NRW erwartet

Mit dichten Wolken, Schauern und Wind geht es am Freitag weiter. Die Höchstwerte liegen dann zwischen 9 und 11 Grad, in höheren Lagen bleibt es etwas kühler. In der Nacht mischen sich in Höchstlagen auch Schneeflocken unter die Niederschläge. Die Aussichten für Samstag sind laut DWD kaum besser: Es wird weiterhin stark bewölkt bis bedeckt, zeitweise gibt es Regen- und Graupelschauer und im Bergland auch Schneeregen. Die Thermometer steigen auf maximal 7 bis 10 Grad. In der Nacht ist im Bergland leichter Frost möglich.