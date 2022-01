Die damals 17 Jahre alte Regina Neudorf aus Wülfrath verschwand am 24. Mai 1979 auf dem Nachhauseweg von einer Diskothek. Zwei Tage später fand ein Reiter auf einem Feld zwischen den Velberter Ortsteilen Neviges und Langenberg ihre zerstückelte Leiche. Arme und Beine der Toten lagen abgetrennt neben dem Torso. Der Fall ist bis heute ungeklärt und war mehrfach Thema in der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst". Die Ermittler haben Hinweise, dass es eine Verbindung geben könnte zwischen dem Fall von Regina Neudorf und einem späteren Tötungsdelikt aus dem Jahr 1984 in Bornheim (Rhein-Sieg-Kreis). Dort wurde in den frühen Abendstunden des 19. August 1984 an der Landstraße 192 zwischen Wesseling und Bornheim die damals 20-jährige Psychologiestudentin Ulrike Hingkeldey aus Bonn tot aufgefunden.