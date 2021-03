Unfallstatistik 2020 : Rekordtief bei Verkehrstoten in NRW

Ein Motorrad liegt nach einem Unfall auf der Straße, ein Polizist markiert Spuren. Am Mittwoch wurde in Düsseldorf die Verkehrsunfallstatistik 2020 für NRW vorgestellt. (Archivbild) Foto: dpa/David Young

Düsseldorf Die Pandemie wirkt sich positiv auf den Straßenverkehr in Nordrhein-Westfalen aus: Seit 1953 kamen nicht mehr so wenige Menschen bei Verkehrsunfällen in NRW ums Leben wie 2020. Der Rückgang sei erfreulich; die Zahlen könnten aber zum Teil besser sein, sagt Innenminister Reul.

Die Pandemie wirkt sich positiv auf den Straßenverkehr in Nordrhein-Westfalen aus. Die Zahl der Verkehrstoten ist landesweit im Jahr 2020 auf ein Rekordtief gesunken. Insgesamt kamen im vergangenen Jahr 430 Menschen bei Unfällen ums Leben – 26 weniger als 2019 (minus 5,7 Prozent). So wenige Menschen sind noch nie seit Beginn der statistischen Erfassung der Zahlen im Jahr 1953 auf NRWs Straßen bei Unfällen gestorben. „Aufgrund der Pandemie sank die Mobilität deutlich und in der Folge auch die Unfälle“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Vorstellung der Vekehrsunfallstatistik 2020 am Mittwoch. „Wegen Corona ist das eine besondere Statistik. Es war weniger los auf den Straßen“, so Reul.

Der Rückgang sei erfreulich; die Zahlen könnten aber zum Teil besser sein, so der Minister. Auch die Zahl der Schwerverletzten ist gesunken auf 12.110 (2019: 13.531). Leicht verletzt wurden 54.492 Menschen – das waren 15,2 Prozent weniger. Landesweit gab es insgesamt auch weniger Unfälle (minus 16,4 Prozent). Demnach nahm die Polizei in NRW 556.161 Unfälle auf. Unfallursache Nummer Eins war zu hohe Geschwindigkeit. Auch bei vielen Todesfällen war zu schnelles Fahren die Unfallursache. Es gab insgesamt wieder mehr Tote auf den Autobahnen – die Zahl stieg von 50 auf 63. Bei tödlichen Unfällen spielten auch Drogen oder Alkohol eine Rolle. Auch zu geringer Abstand war für tödliche Unfälle verantwortlich.