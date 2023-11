„Partner für eine nächste Phase“ NRW und Flandern wollen bei Kreislaufwirtschaft zusammenarbeiten

Wiederverwerten statt Wegwerfen: In Sachen Kreislaufwirtschaft wollen Nordrhein-Westfalen und die belgische Region Flandern künftig zusammenarbeiten. Eine entsprechende Absichtserklärung haben am Donnerstag in Wuppertal Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und der flämische Ministerpräsident Jan Jambon unterzeichnet. Geplant ist unter anderem ein Austausch über Pilotprojekte, eine wissenschaftliche Zusammenarbeit und die Entwicklung gemeinsamer Initiativen, wie die Staatskanzlei mitteilte. Weitere Regionen und Länder sollen in einem weiteren Schritt in die Zusammenarbeit einbezogen werden. Jambon bezeichnete die Niederlande als „naheliegenden Partner für eine nächste Phase“.