NRW-Umweltministerium : Erstmals alle Grenzwerte für Luft eingehalten

Düsseldorf Im vergangenen Jahr sind erstmals alle Grenzwerte für die Luftqualität in Nordrhein-Westfalen eingehalten worden. Auch die Belastung durch Stickstoffdioxide (NO2) habe an allen 124 Standorten unter dem Grenzwert gelegen.

Das teilte das Umweltministerium in Düsseldorf am Freitag mit. Laut Auswertungen des Landesumweltamtes hätten die Corona-bedingten Veränderungen des Mobilitätsverhaltens auf den Jahresmittelwert dabei nur „einen geringen Effekt“ gehabt.

Die ermittelten Werte seien „eine bedeutende Wegmarke in der Luftreinhaltung“, sagte Ministerin Ursula Heinen-Esser (CDU). Die Einhaltung der EU-Grenzwerte gelte auch für die Hotspots, in denen bis zum Jahr 2017 NO2-Belastungen von teils über 60 Mikrogramm gemessen wurden. „Damals waren noch in 27 Städten Grenzwertüberschreitungen zu verzeichnen. Ich danke den Bezirksregierungen und Kommunen, die in den zurückliegenden Jahren in einem gemeinsamen Kraftakt passgenaue Maßnahmen erarbeitet und umgesetzt haben“, betonte die Ministerin.