310 Kinder und Jugendliche warteten noch Über 37.000 geflüchtete ukrainische Kinder an den Schulen in NRW

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vor einem Jahr haben die Schulen in Nordrhein-Westfalen mehr als 37.000 geflüchtete ukrainische Kinder und Jugendliche aufgenommen. In den vergangenen Monaten sei die Zahl derer, die noch keinen Schulplatz zugewiesen bekommen hätten, „spürbar und kontinuierlich“ verringert worden, teilte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Mittwoch mit. Mitte Februar hatten demnach 537 Ukrainerinen und Ukrainer nach dem Beratungsgespräch noch keinen Schulplatz. Weitere 310 Kinder und Jugendliche warteten noch auf ihr Beratungsgespräch.