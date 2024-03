Hype um Cash Catch in NRW Moderne Schnitzeljagd

Zwischen Mauersteinen, an der Befestigung einer Regenrinne, in den Ritzen einer Parkbank – all dies sind Verstecke für Geldscheine und Teil eines neuen Trends in den Sozialen Medien: Cash Catching. Bei dieser modernen Schnitzeljagd verstecken Unbekannte Geld und lassen ihre Follower, etwa auf Instagram, danach suchen. Das Motto: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.