Städtetourismus wichtigster Wachstumsträger NRW-Tourismus erzielt Übernachtungsrekord

Die Tourismusbranche in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr einen Rekord verzeichnet. „Nie zuvor haben unsere meldepflichtigen Beherbergungsbetriebe im Land so viele Übernachtungen generiert – und das, obwohl die wirtschaftliche Lage seit Jahren angespannt und die Konsumlaune der Menschen deutlich gebremst ist“, erklärte die Geschäftsführerin des Dachverbandes Tourismus NRW, Heike Döll-König, am Donnerstag. Vor allem der Tourismus habe seit der Pandemie stark gewonnen. Dazu hätten sich die Übernachtungszahlen ausländischer Gäste und der Geschäftsreisenden nach den Rückgängen während der Pandemie deutlich erholt.