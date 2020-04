Tochter zum Sex angeboten : Prozess gegen Vater startet nächste Woche

Wuppertal Der Vater, der seine Tochter im Internet kostenlos zum Sex angeboten haben soll, muss sich in der kommenden Woche vor Gericht verantworten. Acht Männer hatten das Angebot angenommen. Einer meldete sich später bei der Polizei.

Der Vater, der seine minderjährige Tochter fremden Männern kostenlos zum Sex angeboten haben soll, steht in der kommenden Woche in Wuppertal vor Gericht. Das hat das Landgericht am Mittwoch mitgeteilt. Dem 50-Jährigen wird die Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger und sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen vorgeworfen.