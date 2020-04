Konzert, Museum oder Autokino : Freizeit-Tipps in Corona-Zeiten

Eine Besucherin betrachtet Fotos von Peter Lindbergh. Im Februar waren im Kunstpalast 140 Fotografien von ihm im Museum Kunstpalast in Düsseldorf zu sehen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Die Langeweile wird immer schlimmer und Ihnen fällt zu Hause die Decke auf den Kopf? Wir haben zehn Ideen für Aktionen gesammelt, bei denen die Corona-Regeln natürlich beachtet werden.

Sie vermissen Veranstaltungen und Konzerte und können den Fernseher nicht mehr ertragen? Wir haben zehn Tipps, die etwas Abwechslung in den eintönigen Corona-Alltag bringen sollen.

Virtueller Museumsbesuch

Sieben verschiedene Museen in Nordrhein-Werstfalen sind Teil des Projekts Google Arts & Culture. Die beteiligten Museen präsentieren ihre Aussetellungen in Fotoschauen, Videos und 360°-Ansichten. Der Kunstpalast in Düsseldorf kann sogar im Stile von Google Street View besichtigt werden. Mit dabei sind unter anderem das Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg, das Museum Folkwang in Essen oder das Deutsche Röntgen-Museum in Remscheid.

Autokinos in ganz NRW

Die Autokinos in Köln-Porz und Essen erfreuen sich bereits größter Beliebtheit. Im Gegensatz zu normalen Kinos dürfen sie weiterhin Filme zeigen. Weitere Städte ziehen jetzt nach und bauen teilweise provisorische Autokinos. Düsseldorf funktioniert den Messeparkplatz zum Autokino um. Auch kleinere Städte wie Wuppertal, Recklinghausen oder Marl haben ein Angebot auf die Beine gestellt.

Brings-Konzert im Kölner Autokino

Aufgrund des aktuell geltenden Versammlungsverbotes dürfen in NRW keine Konzerte stattfinden. Die Kölner Band Brings kam deshalb nun auf eine kreative Idee. Am Freitag und Samstag, 17. und 18. April, spielen die Musiker zwei Konzerte im Autokino in Köln-Porz. Auf Facebook informierte die Band ihre Fans über den ungewöhnlichen Auftritt: „Wir freuen uns riesig auf dieses Konzert. Danke an die Stadt Köln, dass sie uns so unterstützt“, sagt Sänger und Gitarrist Peter Brings.

Bastelideen für Kinder

Wer fürs Kuchen backen noch zu jung ist, muss aufs Teig kneten aber nicht verzichten. Salzteig eignet sich gut zum Basteln für Kinder. Ob es Brot und Brezn für den Kaufladen sind oder Häschen und Eier für das Osterfest. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit Lebensmittelfarbe kann der Teig sogar gefärbt werden.

Radtour

Wer nicht völlig auf die Natur verzichten, aber das Kontaktverbot befolgen will, ist mit einer Radtour gut beraten. Der Abstand zu anderen wird fast automatisch eingehalten und wer sich nicht gerade entlang des Rheins verausgabt, sondern eine unbekanntere Strecke aussieht, der dürfte ohnehin wenigen Ausflüglern begegnen.

Virtueller Gottesdienst zu Ostern

Die Coronavirus-Pandemie trifft auch die Kirche schwer. Ausgerechnet zum Osterfest – dem höchsten, christlichen Feiertag – müssen alle Kirchen geschlossen bleiben. Auf die Messen zum Osterfest müssen Gläubige dennoch nicht verzichten. Viele Gemeinden und Kirchen bieten Livestreams ihrer Messen im Internet an. Die ARD zeigt von Karfreitag bis Ostermontag täglich evangelische und katholische Gottesdienste u.a. aus Rom, Berlin, München und Dresden. Wer sich lieber die regionalen Messen ansehen möchte, der kann sich auf der Internetseite der katholischen Kirche informieren. Die evangelische Kirche im Rheinland bietet unter dem Slogan „Ostern@Home“ sogar Anleitungen an, wie man seine ganz persönliche Ostermesse in den eigenen vier Wänden abhalten kann.

Zeit fürs Kochen nehmen

Die Lieblingspizzeria und der Stamm-Sushi-Koch haben wegen der Corona-Krise geschlossen, aber auf die Leckereien will man nicht verzichten? Warum nicht mal selbst ausprobieren? Mit etwas Übung bekommt man die Lieblings-Maki auch selbst gerollt und Pizzateig kann man auch ohne Hefe machen.

Virtuelle Konzerte (#elphiathome)

Die Konzertsäle stehen still, Musik wird trotzdem weiter gespielt. Veranstaltungsorte wie die Hamburger Elbphilarmonie bieten ein umfangreiches Online-Angebot aus Konzerten, Auftritten und Hausführungen an. Durch eine Kooperation mit weiteren Konzerthäusern (European Concert Hall Organisation; ECHO) wird unter dem Slogan #safeandsound jeden Tag ein Konzertmitschnitt aus einem anderen Saal gezeigt.

Brettspiele

Wer sich zu Hause auch mal offline und abseits von Bildschirmen und Elektronik beschätfigen möchte, der kann sich mit Brettspielen die Langeweile vertreiben: Mit Klassikern wie „ Die Siedler von Catan“, „Risiko“, „Bezzerwizzer“ oder „Zug um Zug“. Bei der großen Auswahl auf dem Spielemarkt sollte jeder ein passendes Spiel für sich finden.

Virtuelles Sportangebot nutzen

Der kurze Weg zur Snack-Schublade und die fehlende Bewegung machen sich schon bemerkbar? Das Online-Sportangebot ist riesig und vielseitig. Ob Yoga, Home Fitness oder Ballett. Alles ist möglich.

Ideen haben zum Beispiel die Corona-Aktivisten Düsseldorf, aber auch auf YouTube wird man fündig. Auch in unserer RP-Serie „Fit zu Hause“ zeigen wir verschiedene Übungen – u.a. mit Fitness-Guru Dany Petric.

