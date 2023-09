Viele Geldautomaten-Sprengungen in NRW So werden Scheine mit Tintenfärbesystem unbrauchbar

Die Zahl von Automatensprengungen in NRW ist weiterhin auf einem hohen Niveau. Und so kommt auch immer wieder die Frage auf, wie Banken ihre Automaten besser schützen können. Geldeinfärbe-Systeme werden zwar bereits eingesetzt, oft sind es aber „aktive“ Systeme: Ein Sensor erkennt, ob Gas in den Automaten eingeführt wird oder reagiert auf eine Erschütterung – was die Systeme anfällig macht. „Manche werden schon ausgelöst, wenn ein Lkw am Gebäude vorbeifährt“, sagt Lothar van den Berg, Geschäftsführer beim niedersächsischen Unternehmen SPL, das Geldautomaten weltweit ankauft, erneuert und weiterverkauft. Die Firma hat ein passives System entwickelt, ähnlich einem, das seit Jahren erfolgreich in Südafrika im Einsatz ist. Erst bei einer Explosion platzt eine Farbkartusche im Automaten und Tinte färbt alle Geldscheine ein – sie sind dadurch unbrauchbar.