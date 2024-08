Wechselhafter Sommer Gewitter ziehen über NRW – Hagel und Starkregen möglich

Überwiegend ist der Himmel am Donnerstag wechselnd bewölkt. Örtlich sind Schauer möglich und teils kräftige Gewitter, die von Westen her kommen. Dabei können 15 und 25 Liter pro Quadratmeter niedergehen. Hagel und Sturmböen können eine Windgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometer erreichen. Bei unwetterartigen Schauern und Starkregen sind sogar 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter in mehreren Stunden laut DWD möglich. Das Gewittertief verlagert sich im weiteren Verlauf nach Osten. In der Nacht zum Freitag lässt die Gewittergefahr nach. Im Münsterland bleibt es hingegen teils niederschlagsfrei.