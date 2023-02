Erdbeben in Syrien und der Türkei „Wir halten jetzt alle zusammen“

Den Menschen in der Türkei helfen – das wollen sie auch beim Atatürk-Bildungs- und Kulturzentrum in Duisburg-Rheinhausen. „Die Bilder haben uns fertiggemacht“, sagt die Vorsitzende Cebir Gülveren. Auf Deutsch und Türkisch hat der Verein noch am Montag einen Aufruf in den sozialen Medien veröffentlicht. Bis Donnerstag sammeln sie Spenden, die über das türkische Lebensmittelunternehmen „Layla“ aus Krefeld in die vom Erdbeben betroffene Region geschickt werden sollen. „Die Menschlichkeit steht für uns im Mittelpunkt“, sagt Gülveren.