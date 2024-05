Bis zu zehn Modellprojekte Wiederverwendbarkeit von Baumaterial – NRW testet digitalen Gebäuderessourcenpass

Für ein nachhaltigeres Bauen soll künftig in Nordrhein-Westfalen digital dokumentiert werden, welche Materialien in Gebäuden verwendet wurden und wiederverwertet werden können. Das NRW-Bauministerium will an Investitionsvorhaben beim Mietwohnungsbau oder der Bestandsmodernisierung den sogenannten digitalen Ressourcengebäudepass erproben. Interessenten können sich im Rahmen der Anträge für öffentliche Wohnraumförderung 2024 für die Teilnahme bewerben, wie das Bauministerium am Freitag mitteilte. Das Ministerium werde jeweils bis zu zehn Modellprojekte aussuchen.