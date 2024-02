Demos in NRW Tausende demonstrieren auch am Sonntag gegen Rechtsextremismus

Tausende Menschen haben auch am Sonntag in Städten Nordrhein-Westfalens friedlich gegen Rechtsextremismus protestiert. In Wesel am Niederrhein zogen nach Polizeiangaben rund 5000 Demonstranten durch die Innenstadt unter dem Motto: „Gemeinsam gegen rechts - Wesel zeigt die rote Karte“. Auch in Emmerich im Kreis Kleve gab es Demonstrationen. In Leichlingen (Rheinisch-Bergischer Kreis) schätzte eine dpa-Reporterin die Teilnehmerzahl auf deutlich mehr als 1000 Bürgerinnen und Bürger. Auch in Grevenbroich haben trotz des Nieselregens am Sonntagnachmittag mehrere Tausend Menschen vor dem Alten Rathaus für Demokratie, Respekt, Vielfalt und Freiheit demonstriert. In Erkelenz versammelten sich rund 2000 Menschen. Und etwa 3000 Menschen bevölkerten am Mittag die Straßen der Innenstadt, um auch Kostenpflichtiger Inhalt in Mettmann laut und deutlich für Vielfalt, Demokratie und Menschenrechte zu demonstrieren.