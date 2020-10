Bewerber um CDU-Vorsitz : Laschet, Merz und Röttgen sprechen bei Veranstaltung in Köln

Köln Der NRW-Tag der Jungen Union in Köln stand am Samstag im Zeichen des Duells der drei Kandidaten auf den CDU-Vorsitz: Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen.

Friedrich Merz sprach sich in seiner Rede dafür aus, sich auf die Linie der Partei zu fokussieren und nicht auf mögliche Koalitionen nach der Bundestagswahl 2021 zu schauen. „Da kämpfen wir nicht für eine Koalition oder für eine Kombination aus irgendwelchen Farben, sondern bei dieser Bundestagswahl kämpfen wir ausschließlich für uns“, stellte der Bewerber um den CDU-Vorsitz klar. Bei seiner ersten Kandidatur war er knapp an Kramp-Karrenbauer gescheitert. „Wir müssen im nächsten Jahr in die Bundestagswahl mit einem klaren Angebot an die junge Generation gehen, mit einem umfassenden Begriff von Nachhaltigkeit – nicht nur in der Umweltpolitik, ja da auch – aber auch in der Wirtschafts- und Finanzpolitik und in all diesen Bereichen“, sagte Merz.