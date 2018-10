NRW: Strukturwandel im Ruhrgebiet kommt laut Studie des IW kaum voran

Die Zeche Zollverein in Essen (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Das Ruhrgebiet kommt einer Studie zufolge bei der Bewältigung des Strukturwandels kaum voran. Der industrielle Kern des Ruhrgebiets schrumpfe ungebremst. Doch es gibt auch Lichtblicke in der Region.

„Das Ruhrgebiet hat am Boom der deutschen Städte seit der Jahrtausendwende nicht teilgenommen“, sagte der Direktor des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, am Montag in Düsseldorf. Auf vielen Feldern hinke das Revier hinterher.