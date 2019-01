NRW-Städte betroffen : Streiks bei Geldtransporten auch am Donnerstag

Hagen Sie bereiten Geldtransporte vor, zählen Scheine und Münzen und fahren die gepanzerten Lieferwagen: Wenn die Mitarbeiter der Geld- und Wertdienste-Branche die Arbeit niederlegen, bekommen Automaten und Geschäfte kein frisches Bargeld. Die Streiks sollen weitergehen.

In Nordrhein-Westfalen wollen am Donnerstag erneut zahlreiche Beschäftigte aus der Geld- und Wertdienst-Branche an einem Warnstreik teilnehmen. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am frühen Abend mit. Am Mittwoch streikten in NRW demnach rund 400 Mitarbeiter der Branche, bundesweit insgesamt rund 3000. Laut Verdi fielen in ganz Deutschland deshalb Hunderte Geld-Transporte aus.

„Das war ein starkes Signal an die Arbeitgeber, endlich ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Arno Peukes. „Flächendeckend halten sich die Auswirkungen für Verbraucher in Grenzen“, sagte Silke Wollmann, Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste (BDGW).

In Hagen hatten am Mittwochmorgen Verdi-Angaben zufolge Mitarbeiter verhindert, dass drei Geldtransporter ein Sicherheitsunternehmen verlassen. Daraufhin habe die betroffene Firma die Polizei gerufen. „Es ist alles gesittet abgelaufen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen 8.30 Uhr hätten die Transporter wieder fahren können.



Auch in Düsseldorf, Köln, Bochum, Recklinghausen und Bielefeld traten Beschäftigte in den Warnstreik. In Nordrhein-Westfalen gibt es Verdi zufolge etwa 1600 Beschäftigte in der Branche. Dazu gehören nicht nur Fahrer von Geldtransportern, sondern auch Vorbereiter und Geldzähler.

Mit den bundesweiten Warnstreiks will Verdi den Druck in der laufenden Tarifrunde für 12.000 Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche erhöhen. Die Tarifverhandlungen werden am Donnerstag und Freitag in Berlin fortgesetzt.

Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat, sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Auch soll Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden. Laut Verdi liegen die Gehälter für die Geldzähler und Geldtransportfahrer im Osten bei 1800 bis 2400 Euro und im Westen bei 2200 bis 2900 Euro brutto pro Monat. Die BDGW bezeichnete die Forderungen am Mittwochabend als „unrealistisch“.

