Termine, Locations und Infos : Hier gibt es im Sommer Street-Food-Festivals in NRW

Im Sommer kann man auf vielen Street-Food-Festivals in der Region kulinarische Highlights erleben (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Kim Mikael Jensen

Düsseldorf Auch die Food-Festivals kommen nach einer – pandemiebedingt – etwas ruhigeren Zeit wieder zurück auf die Marktplätze der Region. In vielen Städten kann man über den ganzen Sommer in schöner Atmosphäre schlemmen, was der Hosenbund hergibt.

Ob der Street-Food-Klassiker Burger, Tacos, asiatische, afrikanische oder mediterrane Spezialitäten oder Edles wie Hummer und Austern auf dem Teller landen, ist dank der meist sehr großen Auswahl völlig dem Geschmack der Foodies überlassen. Oft runden Live-Musi und besondere Aktionen das Programm ab. Wir haben eine Übersicht der anstehenden Street-Food-Events.



Street Food & Music Festival Wuppertal

26. bis 29. Mai 2022, Laurentiusplatz, Wuppertal

Öffnungszeiten: 26. – ab 13 Uhr, 27. – ab 15 Uhr, 28. und 29. – ab 13 Uhr

Eintritt frei

Aus dem Laurentiusplatz in Wuppertal wird vom 26. bis zum 29. Mai die Wuppertaler Food-Meile. Bei hoffentlich schönem Wetter wird auf dem „schönsten Platz der Stadt“ dann wieder geschlemmt, kühle Getränke sorgen für Erfrischung, und bei Live-Musik kann der Bauch dann wieder ein bisschen leergetanzt werden. Am Sonntag ist Familientag mit Hüpfburg, Kinderschminken und Sandmalerei.



Food Festival Fröndenberg

26. bis 29. Mai, Marktplatz, Fröndenberg

Öffnungszeiten: 26. und 27. – 12 bis 22 Uhr, 28. – 12 bis 20 Uhr

Eintritt frei

Auch in Fröndenberg an der Ruhr wird das Vatertagswochenende zum kulinarischen Highlight. Auf dem Marktplatz der schnuckeligen Stadt im Kreis Unna kann man sich an 15 Ständen und Food Trucks mit diversen Köstlichkeiten eindecken und sich praktisch einmal um die ganze Welt probieren.



Street Food Festival Köln

16. bis 19. Juni, Köln, Oskar-Jäger-Straße 192, Köln-Ehrenfeld

Öffnungszeiten: 16.,17. und 18. – 12 bis 22 Uhr, 19. – 12 bis 22 Uhr

Eintritt: 3,50 Euro

Auf einige Jahre im Food-Märkte-Game blicken die Veranstalter des Street-Food-Festivals in Köln zurück. 2014 veranstalteten sie das erste Festival, und auch 2022 stehen sie mit Food Trucks, -Ständen und einer Menge ambitionierten (Hobby)Köchen bereit. Spezialitäten aus fast allen Regionen der Erde kann man hier probieren, auf frische Zubereitung der Speisen und nachhaltige Produktverwendung wird ganz besonders Wert gelegt - seit 2018 ist das Festival plastikfrei.



Gourmet Festival Köln

24. bis 26. Juni, Am Schokoladenmuseum 1a, Köln

Öffnungszeiten: An allen Tagen jeweils 13 bis 19 Uhr

Eintritt frei

Winzer, Delikatessenhändler und Spitzengastronomen fahren auf bei der Edel-Variante der Street-Food-Märkte. Zum mittlerweile sechsten Mal zeigen fast 100 Aussteller, was sie im Repertoire haben – erstklassige Weine und hochwertige Lebensmittel ebenso wie Kochzubehör und Küchenutensilien. Dasselbe gibt es am 15. Juli in Mönchengladbach. Auf dem Sonnenhausplatz können sich Gourmets mit den feinen Dingen des Lebens umgeben, am 26. August dann zieht das Luxus-Food-Festival nach Düsseldorf an die Königssallee. Der Beginn ist auch hier jeweils um 13 Uhr, der Eintritt frei.



Street Food Festival Hilden

19. bis 21. August, Dr.-Ellen-Wiederhold-Platz, Hilden

Öffnungszeiten: 19. – 17 bis 22 Uhr, 20. –12 bis 22 Uhr, 21. – 12 bis 20 Uhr

Eintritt frei

Auch in Hilden kommen Foodies auf ihre Kosten. Vom 19. bis zum 21. August fahren dort die Foodtrucks vor, um die Besucherinnen und Besucher mit kulinarischen Highlights zu erfreuen. Für Drinks und Live-Musik ist auch gesorgt.