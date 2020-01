Nach Geisterfahrt in Bonn : NRW-Verkehrsunternehmen kritisieren Umrüstung von Straßenbahnen

Bonn An der angekündigten Zwangsumrüstung aller Straßenbahnen in NRW nach der Geisterfahrt durch Bonn kommt Kritik auf. Der Verband der Verkehrsunternehmen hält die Maßnahme für „nicht zielführend“. Das derzeitige Sicherheitssystem habe sich bewährt.

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) hat sich gegen die Zwangsumrüstung aller Straßenbahnen in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Eine Nachrüstung aufgrund eines Einzelfalls sei „nicht zielführend“, teilte der Verband am Donnerstag auf Anfrage in Berlin mit. Es mache auch wenig Sinn, in Bahnen zu investieren, die bald ausgemustert werden. Man werde das Gespräch mit der Technischen Aufsichtsbehörde suchen.