Für Angehörige und Überlebende : NRW stockt Hilfsfonds für Opfer des Loveparade-Unglücks auf

Holzkreuze für die 21 Opfer der Loveparade sind an einer Treppe der Gedenkstätte für die Loveparadeopfer zu sehen. (Archivbild) Foto: dpa/Ina Fassbender

Düsseldorf Mit fünf Millionen Euro will das Land NRW überlebenden Opfern und Angehörigen helfen. Im Juli 2010 waren bei dem Musikfestival in Duisburg bei einer Massenpanik 21 Menschen gestorben und mehr als 500 verletzt worden.

Mit den Stimmen aller Fraktionen hat der nordrhein-westfälische Landtag am Donnerstag die Aufstockung des Hilfsfonds für die Opfer des Loveparade-Unglücks von Duisburg um fünf Millionen Euro beschlossen. Das Geld solle nun so schnell wie möglich überlebenden Opfern und den Angehörigen der 21 Toten zugutekommen, sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor der Abstimmung im Parlament in Düsseldorf. Der Abstimmung lag ein Antrag der Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen zugrunde.