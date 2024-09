Steuerhinterziehung in Millionenhöhe Zwei Festnahmen bei Razzia in NRW

Während der Ermittlungen stießen die Behörden den Angaben zufolge immer wieder auf Bezüge zu der Steuerberaterkanzlei. Demnach sollen Mitarbeiter der Kanzlei Abdeckrechnungen an bestimmte Mandanten verkauft haben. Durch diese Abdeckrechnungen konnten die Mandanten etwa dem Finanzamt Ausgaben vortäuschen, die es in Wirklichkeit nicht gab. Zudem hätten auf diese Weise Schwarzlöhne an nicht ordnungsgemäß angemeldete Arbeiter gezahlt werden können. Dadurch seien Steuern und Sozialabgaben in Millionenhöhe hinterzogen worden.