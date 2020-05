Bezug auf Corona ist unklar : Zahl der NRW-Sterbefälle im April gestiegen

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen sind im April nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Landesamtes etwa 17.600 Menschen gestorben - 500 mehr als im Vorjahresmonat. Noch ist unklar, ob das an der Corona-Pandemie liegt

Das entspricht einem Zuwachs um drei Prozent, wie das Landesamt am Dienstag mitteilte. „Im April 2020 starben mehr Menschen als in jedem anderen April der letzten sechs Jahre“, heißt es in der Mitteilung. Ob der Zuwachs auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, lasse sich an den Zahlen allerdings nicht festmachen, sagte ein Sprecherin.