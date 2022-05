220 Millionen Euro vom Land : NRW stellt Zuschüsse und Darlehen für Wohnraum bereit

Das Land NRW stellt Zuschüsse und Darlehen für Wohnraum bereit. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Mit 220 Millionen Euro in Form von Zuschüssen und Darlehen will die NRW-Landesregierung neuen Wohnraum sowohl für Flüchtlinge aus der Ukraine als auch für alle Bürger in NRW fördern. Private Eigentümer, Wohnungsunternehmen und Investoren können Fördermittel für die Herrichtung von ungenutzten Wohnungen oder die Schaffung neuen Wohnraums beantragen

In ihrer „Wohnraumoffensive“ stellt die Landesregierung demnach 20 Millionen Euro als Zuschüsse für die Herrichtung und den Ankauf von Zweckbindungen für kurzfristig nutzbaren Wohnraum zur Verfügung. Eigentümer und Unternehmen könnten damit ungenutzte Wohnungen oder leerstehende Immobilien für ukrainische Flüchtlinge instand setzen, hieß es. Die Anträge können bei den örtlichen Bewilligungsbehörde der Wohnraumförderung bei den Kreisen und Städten gestellt werden.

Für die Schaffung neuen Wohnraums stelle NRW 200 Millionen Euro als zinsgünstige Darlehen mit erhöhten Tilgungsnachlässen bereit. Damit komme die Wohnraumoffensive für Schutzsuchende allen Menschen im Land zu Gute, erklärte NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU). Die Ministerin dankte zugleich für das „großartige Engagement“ von Bürgerinnen und Bürgern, die geflüchtete Frauen und Kinder aus der Ukraine privat untergebracht hätten.

(kag/epd)