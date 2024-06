Land NRW Statt Tierleichen sollen bei Festen Attrappen geköpft werden

Bei vielen Veranstaltungen, darunter auch der Kirmes in Haan bei Solingen, werden mittlerweile bereits Hühnerattrappen statt echten Tieren benutzt. Das gilt auch für das „Gänsereiten“. So setzten etwa Karnevalisten in Bochum bei der Tradition, einer über einer Reitbahn aufgehängten Gans von galoppierenden Reitern den Kopf abzureißen, auf eine Holzattrappe.