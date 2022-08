“Große Herausforderungen“ : NRW startet ins neue Schuljahr - mit Corona und Personalmangel

Am Mittwoch startet das neue Schuljahr in NRW. Nicht nur Corona sorgt dabei für große Herausforderungen (Symbolbild). Foto: dpa/Peter Kneffel

Düsseldorf Am Mittwoch beginnt in Nordrhein-Westfalen wieder der Unterricht. Auch im Schuljahr 2022/23 sorgen Pandemie, Personalnot und problematische Ausstattung wieder für große Herausforderungen.

Für rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen beginnt am Mittwoch wieder der Unterricht nach den Sommerferien. Bei 171.000 Kindern, die neu ins Schulleben starten, kann die Einschulung auch auf den Donnerstag fallen. Das Schuljahr 2022/23 ist das vierte unter Pandemiebedingungen. Viele am Schulleben Beteiligte wiesen aber darauf hin, dass neben dem Infektionsschutz noch viele andere große Herausforderungen zu bewältigen seien.