Vier Pilotkommunen : NRW startet federführend "Sozialplattform.de"

Düsseldorf Nordrhein-Westfalen bietet mit dem Internet-Portal Sozialplattform.de künftig online Zugang zu Sozialleistungen, Anträgen und Beratungsterminen.

Zunächst seien nur die vier Pilotkommunen Bad Sassendorf, Iserlohn, Soest und Troisdorf beteiligt, teilte NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Montag in Düsseldorf mit. Das Angebot werde in den kommenden Monaten weiterentwickelt sowie in die Fläche und auf weitere Leistungen ausgedehnt. Dabei übernehme NRW federführend für alle Länder und Kommunen in Deutschland die Aufgabe, einen nutzerfreundlichen digitalen Zugang zu Leistungen im Zusammenhang mit Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, Grundsicherungen oder Wohngeld zu entwickeln.