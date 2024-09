„Gesamtgesellschaftliches Problem“ Starker Anstieg von synthetischen Drogen in NRW-Gefängnissen

Nun soll in der JVA Rheinbach erstmals ein Drogenscanner eingesetzt werden, mit dem man die Designerdrogen auf Gegenständen finden kann. Mit einem Teststreifen nehmen JVA-Mitarbeiter Wischproben, um nach wenigen Sekunden von dem Detektor ein Ergebnis zu erhalten. Das Gerät wird mit einer Datenbank der Justiz in Rheinland-Pfalz gekoppelt, in der zahlreiche verschiedene NPS aufgeführt sind.