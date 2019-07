Quiz : Warum viele NRW-Städte einen Beinamen tragen

Düsseldorf Gartenstadt, Universitätsstadt, Festspielstadt: Zahlreiche NRW-Städte geben sich Zusatznamen, um die lokale Identität zu stärken. Finden Sie im Quiz heraus, wie gut Sie sich in NRW auskennen.

Bis heute haben 42 Kommunen in Nordrhein-Westfalen von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, eine Zusatzbezeichnung zu führen. Allein im ersten Jahr nach der Änderung gaben sich 22 Städte einen Beinamen. Vor allem kleinere Kommunen nutzen diese Möglichkeit. Einen Trend gibt es nach Angaben des NRW-Heimatministeriums aber nicht.

Im Dezember 2017 bekamen NRW-Städte weitere Möglichkeiten: Seitdem ist auch die Übersetzung des Gemeindenamens in eine lokale oder regionale Mundart erlaubt. Von dieser Möglichkeit haben bislang drei Kommunen Gebrauch gemacht: Die Stadt Drensteinfurt im Münsterland gab sich die plattdeutsche Zusatzbezeichnung „Stewwert“, die Stadt Kreuzau schrieb als Beiname „Krözau“ und Rödinghausen ergänzte auf Schildern „Ränghuisen“. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Übersetzung sprachhistorisch in der Gemeinde verwurzelt und auf eine in der Region gesprochene Mundart zurückzuführen ist.