Sanierungsstau an den Schulen : NRW-Städte fordern mehr Geld vom Bund

Sanierungsstau an den Schulen

Köln Der Städtetag Nordrhein-Westfalen erwartet von der nächsten Bundesregierung mehr Geld - insbesondere für die Belebung der Innenstädte und die Schulmodernisierung.

An den Schulen bestehe ein Sanierungsstau in der Größenordnung von bundesweit 46 Milliarden Euro. In NRW seien mindestens 10 Milliarden Euro nötig. „Die Sanierung und Modernisierung unserer Schulen braucht dringend mehr Tempo und eine andere Verteilung der Kosten zwischen Kommunen, Land und Bund“, sagte Clausen. Die nächste Bundesregierung sollte sich mit einem mehrjährigen Programm stärker beteiligen.