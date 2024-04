NRW-SPD-Chef Ott „Reuls Sheriff-Stern hat Rost angesetzt“

Die Sozialdemokraten fordern daher in einem Antrag an den Landtag NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst dazu auf, das Thema zur Chefsache zu machen und eine Taskforce in der Staatskanzlei unter Beteiligung sämtlicher betroffener Ministerien einzuberufen – darunter unter anderem das Innen-, Justiz-, Arbeits-, Schul- und Kommunalministerium. „Polizeiliche und justizielle Maßnahmen allein reichen nicht aus, weil für die Bekämpfung der Jugendkriminalität andere Ansätze erforderlich sind als bei Erwachsenen“, so Ott.