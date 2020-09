Symbol rechtsextremer Gruppen : SPD beantragt Verbot von Reichskriegsflagge in NRW

SPD beantragt Verbot von Reichskriegsflagge in NRW

Düsseldorf Die SPD-Fraktion hat für Nordrhein-Westfalen ein Verbot der Reichskriegsflagge beantragt. Die Flagge werde regelmäßig von rechtsextremen Parteien und Organisationen in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt.

So steht es in dem Antrag an den Landtag. Sie seien zu einem Identifikationssymbol dieser Gruppierungen geworden.