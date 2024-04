Saison in vollem Gange Diese Hofläden in NRW bieten Spargel an

In diesem Jahr haben besonders viele Menschen sie Herbeigesehnt: Die Spargelsaison ist endlich richtig angelaufen! Das kühle Wetter im März hat es den Stangen lange schwer gemacht, aus dem Boden zu schießen. Der frühe Ostertermin hat zumindest zu dem Gefühl beigetragen, dass es irgendwie nicht richtig anlaufen will 2024. Doch jetzt ist alles gut, die Spargelfelder sind voll und werden abgeerntet. Und bei den örtlichen Hofläden freuen sich die Kunden über frischen und regionalen Spargel. An diesen Adressen bekommen sie das Königsgemüse.