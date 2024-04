Saison ist offiziell eröffnet Diese Hofläden in NRW bieten den ersten Spargel an

Die allerersten Spargelstangen liegen schon seit Tagen im Regal, doch erst jetzt hat die eigentliche Saison in NRW begonnen. Der erste Spargel sei bereits geerntet worden oder wird es in den kommenden Tagen, teilt die Landwirtschaftskammer NRW mit. Die Temperatur der vergangenen Wochen habe dafür gesorgt, dass der Spargel gut wachsen konnte. Am besten schmeckt er frisch vom Feld, in Hofläden ist die Lieferkette meist besonders kurz. An diesen Adressen bekommen sie den ersten Spargel.