Falsch berechnete Behandlungskosten: NRW-Sozialgerichte von Krankenkassen-Klagen überschwemmt

Essen Eine Fristverkürzung hat zu einer Klagewelle von Krankenkassen geführt. Krankenhäuser müssen sich wegen angeblich falsch berechneter Behandlungskosten rechtfertigen. Das Landessozialgericht spricht von bis zu 50.000 Einzelverfahren in NRW.

Im Zuge der bundesweiten Klagewelle von Krankenkassen gegen Kliniken sind bei den acht NRW-Sozialgerichten bis zum 23. November bereits gut zehntausend Klagen eingegangen. Daraus ergäben sich bis zu 50.000 Einzelverfahren, sagte ein Sprecher des Landessozialgerichts (LSG) Nordrhein-Westfalen in Essen der Deutschen Presse-Agentur dpa. „Es ist davon auszugehen, dass das mit dem vorhandenen Personal nicht bewerkstelligt werden kann.“ Zum Vergleich: Im gesamten Sachgebiet Krankenversicherungsrecht gingen im vergangenen Jahr an den acht Gerichten insgesamt nur rund 13.000 Klagen ein.

„In den Klagen sind häufig verschiedene Fälle zusammengefasst worden“, sagte LSG-Sprecher Uwe Hansmann. So gebe es etwa in Köln eine Klage mit einer Gesamtforderung von 1,3 Millionen Euro, in der 590 einzelne Behandlungsfälle geltend gemacht würden. Jeder Behandlungsfall sei gesondert zu prüfen. Daher müsse man bei den bis zum 23. November eingegangenen Klagen insgesamt mit bis zu 50 000 Einzelansprüchen rechnen.