Zuletzt wurde im Jahr 2010 mehr gefördert Sozialer Wohnungsbau in NRW verzeichnet Zuwachs von fast 50 Prozent

Mit dem Förderergebnis 2023 kamen nach Angaben des Ministeriums pro Tag im Durchschnitt etwa 33 mietpreisgebundene Wohnungen neu in den Bestand. Zugleich habe sich der Rückgang des preisgebundenen Mietwohnungsbestands in NRW „deutlich abgeschwächt“. Während der Bestand an Sozialwohnungen zwischen 2005 und 2015 in jedem Jahr durchschnittlich um rund 3,8 Prozent abnahm, flachte sich der Rückgang danach ab und lag 2022 noch bei 1,8 Prozent.