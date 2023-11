Studie aus Dortmund Forscher beobachten soziale Trennung an NRW-Grundschulen

Forscher beobachten eine soziale Trennung von Kindern an Grundschulen in Nordrhein-Westfalen. „Kinder mit unterschiedlichem sozio-ökonomischem oder ethnisch-kulturellem Hintergrund sind in Grundschulen oft stärker voneinander getrennt als in ihren Wohnvierteln“, erklärte die Wissenschaftlerin Isabel Ramos Lobato vom Dortmunder Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung (ILS) am Montag. Es sei auffällig, dass privilegierte Familien, die in sozial durchmischten Stadtvierteln leben, ihre Kinder lieber auf weniger durchmischte Schulen außerhalb der Nachbarschaft schicken.