Wechselhaftes Frühlingswetter : Sonniger Start in den Tag in NRW – Wolken am Nachmittag

Das Wetter in NRW bleibt am Mittwoch sonnig - zumindest bis zum Nachmittag (Symbolbild). Foto: dpa/Federico Gambarini

NRW Der Mittwoch startet in NRW sonnig. Erst am Nachmittag ziehen laut Deutschem Wetterdienst dichte Wolkenfelder auf. In der Nacht soll es trocken bleiben.

Der Mittwoch in Nordrhein-Westfalen startet sonnig, bevor dichtere Wolkenfelder aus Osten heranziehen. Am Nachmittag ist der Himmel dann zweitweise stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Westlich des Rheins bleibt es demnach etwas sonniger. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 14 und 19 Grad, im höheren Bergland um 12 Grad.

Für die Nacht zum Donnerstag erwarten die Experten überwiegend geringe Bewölkung, es soll trocken bleiben. Die Temperaturen rutschen auf sieben bis zwei Grad, in der Nordeifel auf null Grad. Der DWD sagte örtlich leichten Frost in ungünstigen Tal- und Muldelagen voraus. Am Donnerstag sieht das Wetter demnach ähnlich aus: teils sonnig, teils bewölkt, durchaus auch mit dichteren Wolken am Himmel. Die Temperaturen klettern dazu erneut auf 14 bis 19 Grad.

(kag/dpa)