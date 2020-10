Nach Verdachtsfällen in NRW : Sonderbeauftragter für Rechtsextremismus in der Polizei tritt Amt an

Sonderbeauftragter für Rechtsextremismus in der Polizei tritt Amt an

Ein Polizeiwagen steht vor dem Polizeipräsidium in Mülheim an der Ruhr. (Archivfoto) Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Nach Bekanntwerden von über 100 rechtsextremistischen Verdachtsfällen allein NRW tritt am Donnerstag Uwe Reichel-Offermann sein Amt an. Er soll das Land bei der Aufarbeitung als Experte unterstützen.

Der neue nordrhein-westfälische Sonderbeauftragte für rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei, Uwe Reichel-Offermann, tritt diesen Donnerstag offiziell sein Amt an. Kostenpflichtiger Inhalt In den vergangenen Wochen waren zunehmend Hinweise auf rechtsradikale Tendenzen in der Polizei bekannt geworden.