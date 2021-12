Termine stehen fest : NRW-Sommerferien starten 2025 bis 2029 wieder im Juli

Düsseldorf/Berlin Die Kultusministerkonferenz hat die Termine für die Schul-Sommerferien 2025-2030 festgelegt, von denen für Zehntausende Familien in Nordrhein-Westfalen die Urlaubsplanung abhängt.

Nach der langfristigen Regelung, die der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vorliegt, sollen die Schulferien 2025 am 14.7 (bis 26.8.) starten, im Folgejahr am 20.7., 2027 am 19.7., 2028 am 10.7. und 2029 am 2.7. Der früheste Ferientermin liegt nach diesen Planungen 2030, wo die Sommerferien vom 24.6 bis zum 6.8. dauern sollen.

Nach dpa-Informationen erstrecken sich die Sommerferien in dem Zeitraum je nach Jahr über 80 bis 87 Tage. Die ersten Bundesländer starten frühestens am 18. Juni mit den Ferien, sie enden spätestens am 15. September. Beim Ferienanfang rotieren die Länder in Gruppen. Bayern und Baden-Württemberg machen dabei nicht mit und starten immer als letzte in die Ferien. Bayern bestätigte am vergangenen Freitag, dass es im Freistaat bei der gewohnten Sommerferienregelung bleibe.