Bilanz des Wetterdienstes Sommer 2024 in NRW war gewittrig und zu warm

Der nordrhein-westfälische Sommer 2024 war im Durchschnitt zu warm und ziemlich regenreich. Das geht aus der vorläufigen Bilanz der Sommermonate des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach hervor. Die NRW-Temperatur lag im Mittel bei 18 Grad, was zwar nicht ganz so warm war wie das deutschlandweite Mittel von 18,5 Grad aber immer noch 1,7 Grad wärmer als die international gültige Referenzperiode von 1961 bis 1990 (16,3 Grad), die den Wissenschaftlern eine Einschätzung des längerfristigen Klimawandels bietet.