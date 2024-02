Wechselhaft So wird das Wetter zum Wochenende in NRW

Das Wochenende startet laut DWD wechselnd bis stark bewölkt. Etwas Regen gibt es demnach am Samstag von der Eifel bis zum Niederrhein. Für die Nacht zum Sonntag erwarten die Meteorologen im Westen schauerartigen Regen. Auch am Sonntag fallen dort ein paar Tropfen vom Himmel. Im Osten bleibe es dagegen trocken. Trost bieten die Temperaturen: Bei 11 bis 15 Grad am Samstag und 12 bis 15 Grad am Sonntag wird es mild, so die Prognose.