Verspätungen und Ausfälle „Fließbandklagen“ – so viele Fluggäste verklagen Airlines in NRW

In Köln seien im vergangenen Jahr 37 288 solcher Klagen aufgelaufen und damit mehr als doppelt so viel wie 2022. In der Domstadt hat die Lufthansa ihren juristischen Sitz. In Düsseldorf ging es um fast ein Drittel auf 11 728 nach oben. Am Amtsgericht Geldern, das für den Flughafenstandort Weeze am Niederrhein zuständig ist, verdreifachte sich die Klagezahl auf 1035. In Dortmund stieg die Zahl um die Hälfte auf 2940. An dem für Münster/Osnabrück zuständigen Amtsgericht Steinfurt schnellte die Klagezahl um fast das Vierfache auf 828 hoch. Auch in Paderborn gab es einen deutlichen Anstieg, und zwar von 128 auf 300.