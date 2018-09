NRW: So unterschiedlich verdienen die Menschen in Düsseldorf, Meerbusch und Kranenburg

So unterschiedlich verdienen die Menschen in NRW

Düsseldorf Die Einkommensunterschiede in Nordrhein-Westfalen sind nach wie vor gewaltig. Auf dem Land und im Speckgürtel der NRW-Großstädte wird teils sehr gut verdient, in anderen Städten bringen die Menschen dagegen deutlich weniger nach Hause. Eine Übersicht.

Rein rechnerisch verfügte jeder Einwohner in NRW im Jahr 2016 über ein durchschnittliches verfügbares Jahreseinkommen von 21.614 Euro. Das waren 440 Euro mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Jedoch sind die Einkommensunterschiede in NRW sehr groß: Menschen in Schalksmühle im Märkischen Kreis hatten 2016 rein rechnerisch das höchste verfügbare Einkommen je Einwohner. Dahinter folgten Attendorn im Kreis Olpe und Meerbusch im Rhein-Kreis Neuss. Die Kommunen am unteren Ende der Einkommensskala - Gelsenkirchen und Kranenburg im Kreis Kleve - erreichten nicht einmal die Hälfte dieses Niveaus.