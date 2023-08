Alles drin, was sie brauchen So sieht das neue Fahrzeug der NRW-Tatortermittler aus

Den ersten Wagen hat das Polizeipräsidium Düsseldorf in der vergangenen Woche erhalten. Im Einsatz ist das Fahrzeug daher noch nicht gewesen. Auch die anderen Kreispolizeibehörden des Landes sollen bald einen „Kriminalsonderkraftwagen Erkennungsdienst“ erhalten. „Jede Behörde, die über einen Erkennungsdienst verfügt, bekommt so einen Wagen. Es ist ein neues, landeseinheitliches Konzept“, sagt Stiefel. „Vorher haben die Behörden mehr oder weniger selbst entschieden, womit so ein Wagen ausgestattet ist.“