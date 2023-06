Zahlen aus NRW Waldbrandgefahr am Wochenende – wo sie am höchsten ist

Der Waldbrand-Gefahrenindex (WBI) des Deutschen Wetterdienstes zeigt, wo die Waldbrandgefahr in NRW aktuell am höchsten ist. An etwa 500 Messstationen in Deutschland wird die Lufttemperatur, die Luftfeuchtigkeit, die Niederschlagsmenge und die Windgeschwindigkeit stündlich ermittelt. Daraus ergibt sich täglich eine Einschätzung der Waldbrandgefahr an den verschiedenen Standorten.