Online-Rezensionen ausgewertet So beliebt sind die Freibäder in unserer Region

Das am schlechtesten bewertete Freibad liegt in Nordrhein-Westfalen mit 3,3 Sternen. Am Monte Mare in Rheinbach nahe Bonn kritisieren Besucherinnen und Besucher vor allem die Außenanlagen. Schmutzig und ungepflegt sind die Stichworte, die hier fallen. Die Öffnungszeiten fallen zudem negativ auf. Bei schönem Wetter sei das Bad öfter geschlossen, heißt es. Kostenpflichtiger Inhalt Einen detaillierten Bericht zum Monte Mare gibt es hier.