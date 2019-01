NRW-Justiz zu langsam: Sieben mutmaßliche Straftäter mussten freigelassen werden

Düsseldorf Sieben mutmaßliche Straftäter sind im vergangenen Jahr auf freien Fuß gesetzt worden, weil die Mühlen der Justiz zu langsam mahlten - jedenfalls nach Ansicht des Oberlandesgerichts Köln.

Die NRW-Justiz hat im vergangenen Jahr insgesamt sieben mutmaßliche Straftäter wegen zu langsamer Arbeit aus der Untersuchungshaft freilassen müssen. Damit hat sich die Zahl der Freilassungen gegenüber dem Vorjahr, als drei Verdächtige freigelassen werden mussten, mehr als verdoppelt. Alle Freilassungen seien im Bereich des Oberlandesgerichts Köln erfolgt, heißt es in einem Bericht des NRW-Justizministeriums an den Landtag.

Ein mutmaßlicher Drogendealer war in Bonn Ende November freigelassen worden, nachdem er bereits seit Ende Juni in U-Haft saß und sein Prozess erst in diesem Januar hätte stattfinden sollen. Auch die Nachermittlungen des Gerichts rechtfertigten keine so lange Dauer bis zum Prozessbeginn, befand das OLG Köln.