Shoppen in NRW : Outlets und Lagerverkäufe — viel Auswahl, kleine Preise

Düsseldorf Outlets, Lager-Sales und Fabrikverkäufe erfreuen sich großer Beliebtheit. Zahlreiche Marken und Firmen bieten reduzierte Ware oder Produkte in NRW direkt ab Werk an - wir haben den Überblick.

Shoppen macht Spaß, so viel ist schon mal klar. Noch mehr Freude bringt es, wenn man ein richtiges Schnäppchen schießen kann. Nicht nur deswegen sind Outletstores so beliebt, auch die meist große Auswahl macht Lust, den Einkaufswagen voll zu packen. Ob Kleidung, Lebensmittel, Elektro- oder Haushaltsgeräte - viele Marken bieten in besonderen Lagerverkäufen ihre Ware zu reduzierten Preisen an. Auch in NRW gibt es einige solcher Orte, wo sie zu finden sind, zeigen wir.