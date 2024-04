Vergleich der letzten sechs Jahre Sexuelle Übergriffe auf Minderjährige in der Öffentlichkeit in NRW auf Höchststand

Die Zahl der bekannt gewordenen sexuellen Übergriffe auf Minderjährige mitten in der Öffentlichkeit ist in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen deutlich gestiegen. In einer am Donnerstag veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage wies das Düsseldorfer Innenministerium für das vergangene Jahr 923 Fälle aus. Mit einem Anstieg um rund sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr (864) ist damit ein neuer Höchststand im Vergleich der vergangenen sechs Jahre zu verzeichnen. Auswertungen zu detaillierten Tatörtlichkeiten sind in der polizeilichen Kriminalstatistik nach Angaben des Innenministeriums erst seit 2018 möglich.